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В Швеции подорвали полицейскую машину (фото)

В Швеции подорвали полицейскую машину (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 8:45 150

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В шведском городе Мальме вечером 29 декабря подорвали полицейский автомобиль.

Об этом сообщает Expressen.

Сразу после взрыва правоохранители выставили большое оцепление, на место также прибыли саперы.

Впоследствии удалось задержать двух человек, 22-летнего и 26-летнего мужчин. Их подозревают в причастности к организации взрыва.

Также полицейские проводят обыски и опрашивают свидетелей инцидента. Мотивы нападавших не называются.

Напомним, ранее в Харькове на гранате подорвался автомобиль с полицейским.

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