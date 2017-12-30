Взрыв в Петербурге: "Исламское государство" взяло на себя ответственность

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете «Перекресток» в российском Санкт-Петербурге в среду, 27 декабря.

Об этом сообщают эксперты SITE Intelligence Group, которые мониторят деятельность группировки, передает «Радио Свобода».

Террористы рассказали, что операцию провел отряд «службы безопасности» группировки — Халифат.

Как известно, взрыв произошел 27 декабря. 28 декабря президент России Владимир Путин признал это событие нападением террористов.

До заявления Путина правоохранительные органы России квалифицировали инцидент не по статье о теракте, а как «покушение на убийство двух и более лиц».

Напомним, в результате взрыва пострадали 13 человек.