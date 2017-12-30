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Полиция установила личность стрелявшего в коптской церкви в Египте

Полиция установила личность стрелявшего в коптской церкви в Египте

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 9:45 79

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Вооруженное нападение на коптскую церковь в Египте в пригороде Каира совершил 33-летний Ибрагим Мустафа, которого подозревают и в других нападениях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления полиции.

Как отмечает издание, мужчина участвовал в пяти различных нападениях в течение 2016−2017 гг.

Ответственность за атаку на церковь взяла на себя террористическая организация Исламское государство. По данным власти, в результате нападения погибли девять человек.

Напомним, 29 декабря вооруженный человек открыл стрельбу в коптской церкви вблизи Каира.

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