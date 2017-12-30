В Венесуэле горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (фото)
Пожар произошел на самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay.
Об этом сообщает местное издание El Nacional.
По информации издания, произошел на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.
Причины и масштабы пожара пока не известны.
Отметим, Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.
Напомним, ранее произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron рядом с Лос-Анджелесом.
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