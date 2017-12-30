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В Венесуэле горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (фото)

В Венесуэле горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 10:18 94

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Пожар произошел на самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay.

Об этом сообщает местное издание El Nacional.

По информации издания, произошел на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

Причины и масштабы пожара пока не известны.

Отметим, Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

Напомним, ранее произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron рядом с Лос-Анджелесом.

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