В Венесуэле горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (фото)

Пожар произошел на самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay.

Об этом сообщает местное издание El Nacional.

По информации издания, произошел на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

Причины и масштабы пожара пока не известны.

Отметим, Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

Напомним, ранее произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron рядом с Лос-Анджелесом.