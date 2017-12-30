В Харькове госисполнитель сбежал с деньгами. Полиция объявила розыск

В Харькове объявили в розыск госисполнителя, которого подозревают в подделке документов и присвоении 100 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Так, его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191) и составлении и выдаче ложных документов (ч.1. ст.366).

Летом текущего года 42-летнему госисполнителю поручили встретиться с покупателем квартиры, приобретенной на торгах, которые позже были отменены.

«В связи с этим клиент должен написать заявление на возврат денег, которые он заплатил за недвижимость. Однако заявление он не писал. Зато исполнитель подделал документ о пересчете более 100 тысяч гривен на якобы банковскую карточку клиента. В результате деньги поступили на счет знакомых подозреваемого, которые позже он забрал и исчез», — говорится в сообщении.

Сейчас госисполнитель находится в розыске.

Суд дал разрешение на его задержание и привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Донетчине подрядчик вместо того, чтобы отремонтировать школу, сбежал с предоплатой.