В киевском пабе упавший прибор для светомузыки рассек девушке голову

В одном из пабов Киева, расположенных в микрорайоне Троещина, посетительнице упал на голову прибор для светомузыки. В результате девушку госпитилизировали в больницу.

Об этом сообщает портал «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

«Планируете отдых с танцами? То имейте в виду, что теперь нужно остерегаться еще и светомузыки. Так, около 23:30 в заведении „Культ“ на Маяковского, 44Б, произошел несчастный случай — на голову девушки упал прибор, который создает светомузыку. Ее, с рассечением головы, госпитализированы в больницу», — об этом говорится в сообщении.

Отметим, на данный момент других деталей происшествия не сообщается.

Напомним, ранее в Киеве бетономешалка сбила женщину, водителя задержали случайные свидетели ДТП.