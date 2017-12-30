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В киевском пабе прибор для светомузыки упал и рассек девушке голову

В киевском пабе упавший прибор для светомузыки рассек девушке голову

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 11:16 67

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В одном из пабов Киева, расположенных в микрорайоне Троещина, посетительнице упал на голову прибор для светомузыки. В результате девушку госпитилизировали в больницу.

Об этом сообщает портал «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

«Планируете отдых с танцами? То имейте в виду, что теперь нужно остерегаться еще и светомузыки. Так, около 23:30 в заведении „Культ“ на Маяковского, 44Б, произошел несчастный случай — на голову девушки упал прибор, который создает светомузыку. Ее, с рассечением головы, госпитализированы в больницу», — об этом говорится в сообщении.

Отметим, на данный момент других деталей происшествия не сообщается.

Напомним, ранее в Киеве бетономешалка сбила женщину, водителя задержали случайные свидетели ДТП.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

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