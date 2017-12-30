В Чернигове на концерт Могилевской не пустили героев АТО

В Чернигове 28 декабря на концерт Могилевской не пустили героев АТО.

Об этом рассказала жительница Чернигова Светлана Горюнова-Зубашевская на своей странице в соцсети Facebook

По ее словам, на входе бойцам АТО сообщили, что мест нет и пропустить их на концерт звезды не могут.

«Все в хорошем настроении и красивые пришли в Драматический театр. Но нас ожидало неприятное разочарование, потому что администратор Могилевской пани Юля даже не вышла к нам, сказав, что нас даже «поставить некуда». Спасибо за хорошее новогоднее настроение для семей Героев. Всем кого пригласила, прошу прощения за унижение, которое пришлось пережить. А у меня сейчас настроение как в песне самой Могилевской: «Я завелась — останови меня!» — написала она.

Отметим, в администрации черниговского драмтеатра, где состоялся концерт украинской звезды, объяснили, что менеджеры певицы не учли количество желающих попасть на концерт.

«По поводу этого досадного инцидента сообщаем, что в связи с неполной продажей билетов на концерт 28 декабря 2017, администраторы певицы Могилевской, которые обеспечивали наполняемость зала, пригласили на свободные места членов семей участников АТО, не учитывая количество желающих попасть на концерт народной артистки Украины Натальи Могилевской. Как результат, значительное количество людей, которые откликнулись на приглашение бесплатно посетить концерт, не смогли попасть в театральный зал из-за нехватки свободных мест», — прокомментировали в театре, передает «ЧЕline».

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Напомним, ранее в интернете появилась новая версия песни «Я танцевала» Натальи Могилевской.