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«Я был на свадьбе и разбил себе лицо»: американец упал во время церемонии (видео)

"Я был на свадьбе и разбил себе лицо": американец упал во время церемонии (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 15:15 145

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В интернете появился видеоролик, на котором один из гостей на свадьбе неожиданно падает на пол во время проповеди священника.

Его автор рассказал пользователям Reddit, что на самом деле произошло во время церемонии.

Видеоролик под названием «я был на свадьбе и разбил себе лицо» собрал уже более 800 тысяч просмотров.

«Пастор сказал, что выступит с быстрой 20-минутной проповедью, которая затянулась на 40 с лишним минут. У меня был ужасный завтрак, плюс я почти не спал. Я сжал колени и вскоре после этого очнулся на полу», — написал он.

Автор ролика добавил, что получил довольно серьезные травмы: он сломал нос, сместил зуб и повредил челюсть. В конце видео его осматривают со словами «о нет!». В то время как многие пользователи Reddit и YouTube озаботились его здоровьем, некоторые поинтересовались реакцией невесты.

«А невеста уже убила тебя за то, что ты испортил ей день?», — спрашивает tywkeene.

«Кто-нибудь обратил внимание на лицо невесты? Она выглядит такой раздраженной! И совсем не взволнованной! Или она в шоке», — пишет YancyAzul.

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