В Хьюстоне мужчина убил двух своих коллег и застрелился сам

В городе Хьюстон (США) мужчина расстрелял двух коллег из автомагазина, а потом застрелился сам.

Об этом сообщило издание AP со ссылкой на местную полицию.

«Человек в пятницу зашел в автосалон в Хьюстоне, где он работал, и нанес смертельные огнестрельные ранения двум сотрудникам до того, как вышел на улицу и убил себя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент инцидента в магазине находились несколько посетителей и другие сотрудники.

Мотив нападающего пока не известен.

Напомним, ранее на Харьковщине мужчина обстрелял полицейский автомобиль, после чего покончил с собой