В Хьюстоне мужчина убил двух своих коллег и застрелился сам
В городе Хьюстон (США) мужчина расстрелял двух коллег из автомагазина, а потом застрелился сам.
Об этом сообщило издание AP со ссылкой на местную полицию.
«Человек в пятницу зашел в автосалон в Хьюстоне, где он работал, и нанес смертельные огнестрельные ранения двум сотрудникам до того, как вышел на улицу и убил себя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент инцидента в магазине находились несколько посетителей и другие сотрудники.
Мотив нападающего пока не известен.
Напомним, ранее на Харьковщине мужчина обстрелял полицейский автомобиль, после чего покончил с собой
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”