Польша построит забор на границе с Украиной
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе с африканской чумой свиней, документом предполагается строительство заграждения на границе с Украиной и Белоруссией.
Об этом передает «Укринформ».
Забор протяженностью свыше тысячи километров установят вдоль скоростных автодорог в непосредственной близости к границе.
Кроме того, спецзакон вносит изменения в закон об охоте в Польше. Речь идет о разрешениях на отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого охотники могут взять оплачиваемый отпуск до шести дней.
Отметим, что стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км составляет 130 млн злотых (более 37 млн долл.). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долл.). Стену будут строить в течение 2018−2021 годов.
Напомним, весной в Киевской области были найдены мертвые свиньи с подозрением на заболевание африканской чумой свиней (АЧС). Вспышка АЧС зафиксирована в Мироновском районе Киевской области.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”