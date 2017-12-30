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Польша построит забор на границе с Украиной

Польша построит забор на границе с Украиной

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 16:14 374

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе с африканской чумой свиней, документом предполагается строительство заграждения на границе с Украиной и Белоруссией.

Об этом передает «Укринформ».

Забор протяженностью свыше тысячи километров установят вдоль скоростных автодорог в непосредственной близости к границе.

Кроме того, спецзакон вносит изменения в закон об охоте в Польше. Речь идет о разрешениях на отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого охотники могут взять оплачиваемый отпуск до шести дней.

Отметим, что стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км составляет 130 млн злотых (более 37 млн долл.). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долл.). Стену будут строить в течение 2018−2021 годов.

Напомним, весной в Киевской области были найдены мертвые свиньи с подозрением на заболевание африканской чумой свиней (АЧС). Вспышка АЧС зафиксирована в Мироновском районе Киевской области.

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