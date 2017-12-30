В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты" (фото)

30 декабря, в субботу, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты».

Об этом сообщает «Украинская правда».

Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. По данным местного издания «057.ua», дороги в районе станции метро «Киевская» частично перекрыты, пробка образовалась примерно в километр длиной.

В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.