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В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение «Укрпочты» (фото)

В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты" (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 16:57 211

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30 декабря, в субботу, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты».

Об этом сообщает «Украинская правда».

Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. По данным местного издания «057.ua», дороги в районе станции метро «Киевская» частично перекрыты, пробка образовалась примерно в километр длиной.

В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

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