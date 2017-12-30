Производитель детских конструкторов Lego стал самым влиятельным брендом года, обогнав Google, Ferrari и Visa

Авторитетное консалтинговое агентство Brand Finance представил рейтинг самых влиятельных брендов 2017 года. На первом месте неожиданно оказался производитель детских конструкторов, датская компания Lego. При составлении списка учитывалась известность и популярность бренда, репутация компании и лояльность ее потребителей, удовлетворенность работой сотрудников и другие критерии. Второе место заняла базирующаяся в США поисковая интернет-система Google. В число лучших вошли также американский производитель спортивной одежды и обуви Nike, выпускающая спортивные автомобили итальянская компания Ferrari, американская транснациональная компания Visa предоставляющая услуги проведения платежных операций, один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире — Disney.

При этом Lego занимает лишь 196-е место в рейтинге стоимости брендов, в котором лидируют Google и Apple.

Росту влиятельности производителя игрушек способствовал выход в 2014 году мультфильма «Лего. Фильм», а также «Лего. Фильм: Бэтмен» в 2017-м. Первая картина принесла выручку в размере 470 миллионов долларов, второй — 312 миллионов.

Компания Lego ранее уже занимала первую строчку рейтинга самых влиятельных брендов в 2015 году, а в 2016 году она получитла второе место, уступив только Disney.

Компания, которая в начале 2000-х годов едва не обанкротилась, в 2016 году отчиталась о рекордной выручке в 5,9 миллиардов долларов и чистой прибыли в полтора миллиарда. За 2016 год было продано 75 миллионов конструкторов по всему миру.

Продукция компании рассчитана не только на детей. Ее любят также многие взрослые.

Компания Lego (название происходит от датского Leg-godt — «играй хорошо») до сих пор находится под контролем семьи, которая придумала конструкторы еще в 1950-е годы. Основателем фирмы стал датчанин Оле Кирк Кртистиансен, который был бригадиром команды плотников и столяров.