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Захват «Укрпочты» в Харькове: в заложниках&nbsp;— 11 человек, среди них есть дети

Захват отделения "Укрпочты" в Харькове: в заложниках 11 человек, среди них есть дети

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 17:26 592

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Возле станции метро «Киевская» в Харькове вооруженный человек, захвативший отделение «Укрпочты», взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

«Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — сообщил Бех.

Также, по словам Ярослава Тракало, спикера Нацполиции, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления.

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Напомним, ранее в Донецке вооруженные люди захватили офис «ПромТелекома»

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