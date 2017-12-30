Захват отделения "Укрпочты" в Харькове: в заложниках 11 человек, среди них есть дети
Возле станции метро «Киевская» в Харькове вооруженный человек, захвативший отделение «Укрпочты», взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.
Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.
«Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — сообщил Бех.
Также, по словам Ярослава Тракало, спикера Нацполиции, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления.
В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
Напомним, ранее в Донецке вооруженные люди захватили офис «ПромТелекома»
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