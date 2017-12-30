Исполнитель взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга задержан

Задержан исполнитель и организатор взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Подозреваемого передали представителям Следственного комитета. Ведется допрос. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее ответственность за взрыв в супермаркете взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В результате взрыва, прогремевшего вечером 27 декабря на первом этаже возле камер хранения «Перекрестка», пострадали 18 человек. Восемь из них все еще остаются в больницах. Подозреваемого засняли камеры видеонаблюдения магазина.