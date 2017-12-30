Вместо украинских героев из плена освободили бойцов, воевавших за «ДНР», — доброволец Чуднецов (видео)

Среди освобожденных пленников «ДНР», возвращенных Украине, есть не только симпатики террористов, но и те, кто воевал на их стороне.

Об этом заявил освобожденный боец полка «Азов» Евгений Чуднецов в эфире телеканала ZIK.

«Среди тех, кого обменяли, не только те, которые симпатизировали „ДНР“, а и те, кто непосредственно и воевали за боевиков. Их обменяли, и они также сейчас находятся в клинике „Феофания“. В словах советника президента Бирюкова, что среди тех, которых обменяли, 14 человек подозреваются в дезертирстве, есть доля правды. Я лично не знаю сколько их, но они точно есть. В отношении дезертирства не знаю, а насчет сепаратизма точно, потому что некоторые из них воевали на стороне сепаратистов», — уверяет боец.

По словам Чуднецова, сторонников боевиков удерживали в тюрьмах «ДНР» за подозрение в шпионаже. Обычно они туда попадали во время передела власти.

«Например, один был заместителем начальника батальона какого-то полка „ДНР“. И его удерживали за то, что он якобы утопил танк или что-то с ним сделал. Его подозревали в шпионаже, будто бы он шпионил в пользу Украины, хотя служил в „ДНР“. И теперь его выдали Украине, хотя он явно пророссийский», — говорит азовец.

Напомним, среди украинцев, освобожденных из плена боевиков в результате обмена, 14 человека являются дезертирами, которые добровольно покинули свои воинские подразделения.