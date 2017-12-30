Стрельба в Калифорнии: два человека погибли, один ранен

В субботу, 30 декабря, в США в городе Лонг-Бич Калифорния произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, а один получил ранения.

Об этом сообщили ABC News.

«Власть рассказала, что человек вошел в юридическую фирму в Южной Калифорнии, где он работал, и выстрелил в двух мужчин, прежде чем застрелить себя», — говорится в сообщении.

По информации издания, один человек выжил, пострадавшего отправили в больницу.

Отмечается, что полицейские не вступали в перестрелку со стрелком и охарактеризовали инцидент как «насилие на рабочем месте».

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