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Из здания «Укрпочты» освободили нескольких заложников

Из здания "Укрпочты" освободили нескольких заложников

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 18:30 244

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В Харькове из захваченного неизвестным отделения «Укрпочты» освободили нескольких заложников.

Об этом сообщает «Украинская правда».

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Напомним, ранее в Донецке вооруженные люди захватили офис «ПромТелекома»

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