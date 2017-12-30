Из здания "Укрпочты" освободили нескольких заложников
В Харькове из захваченного неизвестным отделения «Укрпочты» освободили нескольких заложников.
Об этом сообщает «Украинская правда».
В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
Напомним, ранее в Донецке вооруженные люди захватили офис «ПромТелекома»
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