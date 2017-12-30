Захват заложников в Украине: харьковский случай - второе крупное ЧП в этом году

Накануне новогодних праздников Украину всколыхнуло известие о захвате неизвестным заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове. К сожалению, в последнее время подобные случаи стали нередкостью в нашей стране.

В начале августа 2017 года во Львове 31-летний пациент областной психиатрической больницы, вооруженный осколком стекла, захватил 76 человек и забаррикадировался в клинике. Правоохранители штурмом взяли помещение. В результате 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Ранее. в мае 2015 года, 48-летний житель городка Люботин на Харьковщине застрелил двух сотрудников исполнительной службы и взял в заложники еще троих человек. Это произошло при попытке описать его имущество. Террорист потребовал предоставить ему коридор в зону АТО на неконтролируемую Украиной территорию. В результате спецоперации мужчина, захвативший заложников, был застрелен. Трое его пленников не пострадали.

В мае того же 2015 года похожий случай произошел в Днепровском районе Киева. Мужчина, вооруженный гранатой, взял в заложники ребенка. Так он пытался защититься от правоохранителей, которые пришли его задерживать. Мужчина целый год находился в розыске после того, как сбежал из-под домашнего ареста. Правоохранители более часа вели переговоры со злоумышленником, после чего он сдался. В дальнейшем в его квартире обнаружили оружие и боеприпасы.

Напомним, что самые резонансные случаи, связанные с захватом заложников, произошли в России. В октябре 2002 года вооруженные террористы захватили и в течении трех дней удерживали более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры «Московский подшипник». Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. В результате спецоперации были убиты все 40 террористов и освобождена часть заложников. От газа, примененного правоохранителями при штурме здания, скончались 125 человек. По данным общественной организации «Норд-Ост», жертвами стали 179 человек.

Еще один страшный теракт произошел в России 1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. При штурме российского спецназа погибли 334 человека, из них 186 детей. Единственный оставшийся в живых после штурма школы террорист Нур-Паши Кулаев в 2006 году был приговорен к пожизненному заключению.