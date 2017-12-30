﻿

USD 28.07
RSS
Президент Петр Порошенко в госпитале Минобороны

Петр Порошенко посетил в госпитале освобожденных заложников (фото)

Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

30.12.2017 20:28 140

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Переговоры об освобождении украинских воинов и патриотов, которые остались в плену боевиков продолжаются и уже 10 января состоится их очередной раунд. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время общения с освобожденными из плена бойцами Вооруженных Сил, которые проходят лечение в Центральном клиническом госпитале Минобороны.

«Я поручил советникам, представителям в Трехсторонней контактной группе немедленно организовать встречи и продолжить переговоры. Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не промедлили и со второй. Для нас дело чести их вытащить», -- заявил Петр Порошенко.

Он обратился к военным и их родным с просьбой поддержать письмами тех, кто еще находится в плену у боевиков, и их семьи. Петр Порошенко поздравил бойцов с наступающими праздниками и пожелал благополучия их семьям. Вместе с президентом военнослужащих в госпитале посетила его супруга Марина Порошенко и минстр обороны Степан Полторак.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии