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В Харькове освобождены заложники (фото)

Захваченные в Харькове заложники освобождены (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 20:45 543

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Полиция обезвредила мужчину, захватившего заложников 30 декабря в отделении «Укрпочты» в Харькове. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

«Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — заявил Порошенко.

Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, — освобождены. Задержание прошло без жертв и пострадавших, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает сайт Нацполиции.

Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", — заявил Князев. По информации УП, преступник 1977 года рождения.

По данным СМИ, спецназ был готов к штурму и маневрировал вокруг здания.

Отметим, к мужчине, который захватил заложников и угрожал взорвать почту, «полиция диалога» привозила на переговоры его отца.

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