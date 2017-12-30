Захваченные в Харькове заложники освобождены (фото)

Полиция обезвредила мужчину, захватившего заложников 30 декабря в отделении «Укрпочты» в Харькове. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

«Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — заявил Порошенко.

Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, — освобождены. Задержание прошло без жертв и пострадавших, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает сайт Нацполиции.

Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", — заявил Князев. По информации УП, преступник 1977 года рождения.

По данным СМИ, спецназ был готов к штурму и маневрировал вокруг здания.

Отметим, к мужчине, который захватил заложников и угрожал взорвать почту, «полиция диалога» привозила на переговоры его отца.