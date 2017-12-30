В Москве задержали украинскую поэтессу Евгению Бильченко (обновлено)

Российская журналистка Виктория Ивлева написала об инциденте в соцсетях.

«Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно, вели себя настолько агрессивно — ну, а че, их же страна-то, им порядки и наводить — что пришлось вызывать полицию. Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, «пробить Женю по базе». Чем пробивка окончится — неизвестно.

Люди, просто знайте об этом, может, все и закончится нормально, а может, и нет. Россия — страна непредсказуемого", — написала Ивлева в «Фейсбуке».

Она привела самое известное стихотворение Евгении Бильченко:

«Я — мальчик.

Я сплю, свернувшись в гробу калачиком.

Мне снится футбол. В моей голове — Калашников.

Не вовремя мне, братишки, пришлось расслабиться!

Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня… Я — девочка-врач.

Я в шею смертельно ранена.

В моём городке по небу летят журавлики

И глушат Wi-Fi, чтоб мама моя не видела,

Как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере… Я — мама.

О фартук вытерев руки мыльные,

Звоню на войну я сыночке по мобильному.

Дитя не берёт! Приедет, огрею веником!

«Его отпевают», слышу ответ священника… Я — батюшка.

Я собор свой открыл под госпиталь

И сам в нём служу медбратом, помилуй Господи!

Слова для души, что чреву — пуд каши гречневой:

За это крестил поэта я, пусть и грешен он… Я — просто поэт.

Я тоже стою под пулями.

Кишка, хоть тонка, как лирика Ахмадулиной,

Но всё ж не настолько, чтобы бояться красного:

Нужнее стихов сегодня — мешки с лекарствами… Я — старый аптекарь.

Мне бы — давно на пенсию:

Сидеть и блаженно пялиться в ящик с песнями.

Но кончились бинт, и вата, и маски вроде бы:

Начальник, пришли термальной воды для Родины! Я — Родина.

Я ребёнок и сплю калачиком.

Назначенный государством, ко мне палач идёт,

Из недр моих вырыв мрамор себе на логово:

Налоговой сдал налог он, но Богу — Богово. Я — Бог.

И я тоже Папа. Сынок Мой Ласковый

У дауна в классе детский отнял Калашников.

Сказал, мол: «Ни-ни!» и прыгнул без парашютика… Спи, золотко.

Спи, Мой Мальчик. Я Воскрешу Тебя".

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России оспорен приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы, которую обвинили в экстремизме.

(Обновлено). Спустя два часа поэтессу отпустили из полиции. Протокол не составляли. Причины задержания пока не известны.