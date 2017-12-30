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Навального окончательно не пустили на выборы в России

Навального окончательно не пустили на выборы в России

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 21:40 69

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Верховный суд России отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации для самовыдвижения его кандидатом в президенты.

Соответствующее решение было принято 30 декабря, сообщает РИА «Новости».

«Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», - огласил решение судья. Сам Навальный в суд не пришел. Его представитель Александр Помазуев просил отменить решение ЦИК.

По мнению Помазуева, закон о выборах, которым руководствовалась ЦИК, незаконно вводит запрет осужденным за тяжкие преступления, поскольку в Конституции России его нет. Также он посчитал незаконным приговор по второму делу «Кировлеса», по которому Навальный и получил судимость.

Напомним, 24 декабря в Москве и других городах России состоялись собрания инициативных групп, которые выдвинули Алексея Навального на пост президента РФ.

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