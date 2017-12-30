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В самолет, летевший из Грузии в Грецию, ударила молния

В самолет, летевший из Грузии в Грецию, ударила молния

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 22:40 124

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Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в греческий город Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии.

Об этом сообщает Apsny.ge.

«Из-за удара молнии по самолету, рейс Wizz Air W66401 Кутаиси-Кавала, при приближении к международному аэропорту Кавала, был перенаправлен в международный аэропорт Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавала обеспечит авиакомпания», — говорится в заявлении аэропорт Кутаиси.

На данном этапе проводится инспекция борта.

Напомним, ранее в Аргентине мать сняла на видео, как молния ударила в шаге от ее сына.

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