В самолет, летевший из Грузии в Грецию, ударила молния
Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в греческий город Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии.
Об этом сообщает Apsny.ge.
«Из-за удара молнии по самолету, рейс Wizz Air W66401 Кутаиси-Кавала, при приближении к международному аэропорту Кавала, был перенаправлен в международный аэропорт Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавала обеспечит авиакомпания», — говорится в заявлении аэропорт Кутаиси.
На данном этапе проводится инспекция борта.
Напомним, ранее в Аргентине мать сняла на видео, как молния ударила в шаге от ее сына.
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