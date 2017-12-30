Вокруг украинских телеканалов разгорается скандал из-за новогодних эфиров

Телеканалы «Интер» и СТБ в новогоднюю ночь собираются нарушить закон и показать фильмы «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром» с участием российских артистов, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Об этом пишет «Радио Свобода».

В «Иронии судьбы» сыграла небольшую роль и озвучила главную героиню Валентина Талызина. Она подписала обращение в поддержку политики Путина в отношении Украины и прокомментировала это.

«Я считаю, что позиция России по Крыму правильная. В Крыму проживает 60% русских. Референдум нужен. Верховный совет Крыма все правильно решил. Они всю жизнь мечтали быть в России. Они это всегда говорили, сколько бы я в Крым ни ездила. А если совсем честно, то Крым — это была наша территория. Хрущев сделал такой жест неизвестно почему», — заявляла Талызина.

Съездив на гастроли в оккупированный Крыму, Талызина снова отличилась заявлениями о «русском» Крым и ситуацию в Украине.

«И всегда, конечно, думала, ну, почему генсек Хрущев взял и сделал такой фортель — отдал Крым. Ну, думала, ладно, это было советское время, людей никто не спрашивал, какие уж там референдумы! Но обидно было всему народу. Не может слово даже. Тем более что русские его завоевывалы — Екатерина, Потемкин … И в Крыму даже никто не говорил по-украински! Все говорили и говорят по-русски», — говорила она.

В фильме «Москва слезам не верит» снялся Олег Табаков — он также подписал обращение в поддержку политики Путина в отношении Украины и отметился кричащими антиукраинскими заявлениями.

«Мне кажется, это справедливо. Если бы наши украинские братья были бы поразумнее, они бы не стали дискутировать на эту тему. Наоборот, надо было сказать: „Простите нас, Христа ради! Мы на халяву купились“. Потому что никакого отношения Крым к Украине залэжной и нэзалэжной не имеет», — отмечал он.

Талызина и Табаков внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, трансляция контента с их участием является незаконной.

Также 31 декабря на «Интере» покажут фильм «Снегурочку вызывали?» С тем же Меньшовым и еще одной страстной поклонницей Путина и оккупации Крыма — Ириной Алферовой. А на каналах НТН и Enter-фильм крутить ленты «Ты — мне, я — тебе» и «Ищите женщину» с Леонидом Куравлевым, который также подписал пропутинского обращения и отличился рашистскими заявлениями.

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