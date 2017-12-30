В Японии родители 15 лет держали дочь в каморке площадью три квадратных метра и кормили раз в сутки

Полиция префектуры Осака (Япония) арестовала семейную пару, которая около 15 лет удерживала взаперти родную дочь. Аири Какимото скончалась от переохлаждения и физического истощения 18 декабря на 34-м году жизни.

Ее 55-летний отец Ясутака Какимото и 53-летняя мать Юкари Какимото сообщили о смерти дочери только 23 декабря. Полицейским они заявили, что хотели попрощаться с Аири. Японские СМИ узнали подробности этой истории 29 декабря.

Родители утверждают, что в возрасте 16 лет у Аири стали проявляться отклонения в психике. Они не стали сообщать об этом врачам. Дело в том, что в Японии принято унижать людей, имеющих психические расстройства, а также их родственников. Такие люди становятся изгоями и объектом насмешек. Хотя ситуация в обществе постепенно меняется, Какимото побоялись публичного осуждения.

Они пристроили к своему дому небольшое помещение площадью всего три квадратных метра. Сам дом и участок обнесли глухим забором высотой два метра. Отдельного выхода из пристройки не было. Двойная дверь в нее запиралась. И открыть ее можно было только снаружи — из другой комнаты.

В пристройке поставили туалет. Слив вывели наружу. В этом помещение Какимото держали Аири около 15 лет. Они утверждают, что она страдала приступами агрессии. И все, что они предприняли, было вынужденной мерой.

Родители признались, что кормили дочь один раз в день. Из комнатки никуда не выпускали. Установили в доме 10 камер видеонаблюдения, в том числе две в пристройке.

Полицейские, прибывшие за трупом, были шокированы. Умершая женщина была ростом 145 см и весила 19 кг.

Прокуратура считает, что Какимото не стали сообщать о смерти дочери сразу, так как хотели тайно избавиться от трупа. Это является уголовным преступлением. Пока супругам предъявлено обвинение именно по данной статье.