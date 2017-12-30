В Москве в 300 метрах от Красной площади произошла стрельба

В субботу, 30 декабря, неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади в Москве. В сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве говорится:

«Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу Никольская улица 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся».

На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу. Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что по указанному адресу находится бар. «Не исключено, что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 30 декабря в Калифорнии в результате стрельбы в юридической фирме были убиты два человека.