Победителем восьмого сезона «Х-фактора» стал 19-летний Михаил Панчишин

Сегодня поздно вечером стало известно имя победителя восьмого сезона талант-шоу канала СТБ «Х-фактор». Им стал 19-летний Михаил Панчишин, подопечный Дмитрия Шурова. В суперфинале он боролся за главный приз вместе с группой «Юркеш», тренером которой стал Андрей Данилко. В этом сезоне канал берет на себя полную раскрутку победителя — написание песни, съемки клипа и отправку хита на радио. Судьями проекта стали Андрей Данилко, Дмитрий Шуров, Настя Каменских и Олег Винник.

Суперфинал проекта превратился в праздничный, новогодний концерт. На сцене проекта выступили многие из его участников, ставшие популярными за время седьмого сезона. С номером вышел и победитель седьмого сезона «Х-фактора» Меловин. Кстати, 20-летний певец из Одессы признался, что второй раз будет пробовать свои силы на национальном отборе на «Евровидение 2018». Как и суперфиналисты седьмого сезона, подопечные Андрея Данилко, группа «Маунтен Бриз». Их номер на гала-концерте стал одним из самых ярких.

-- Я очень хочу, чтобы нашу страну на «Евровидении 2018» представляли молодые артисты, -- признался Андрей Данилко.

-- После того, как закончится «Х-фактор», ты должен писать песни и работать, -- сказал Дмитрий Шуров, обращаясь к победителю Михаилу Панчишину. — Тебе нельзя отдыхать. А советом я тебе всегда помогу. Признаюсь, что этот проект был так сложен, что у меня появилась первая седина.

Михаил Панчишин не сдерживал слез, услышав свое имя, как победителя. В зале его поддерживали родители.

-- У меня отняло дар речи, -- признался Михаил. — Можно я просто вам спою.

Финальной песней Панчишина на «Х-фактора» стал хит «Океана Эльзы» «Все буде добре!».

Канал СТБ принял решение, что на первую песню группы «Юркеш» они снимут клип.

-- В любом случае мы выиграли, -- сказал солист группы «Юркеш» Юрко Юрченко.

В финале гала-концерта было объявлено о старте девятого сезона «Х-фактора».