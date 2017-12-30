Победителем восьмого сезона «Х-фактора» стал 19-летний Михаил Панчишин
Сегодня поздно вечером стало известно имя победителя восьмого сезона талант-шоу канала СТБ «Х-фактор». Им стал 19-летний Михаил Панчишин, подопечный Дмитрия Шурова. В суперфинале он боролся за главный приз вместе с группой «Юркеш», тренером которой стал Андрей Данилко. В этом сезоне канал берет на себя полную раскрутку победителя — написание песни, съемки клипа и отправку хита на радио. Судьями проекта стали Андрей Данилко, Дмитрий Шуров, Настя Каменских и Олег Винник.
Суперфинал проекта превратился в праздничный, новогодний концерт. На сцене проекта выступили многие из его участников, ставшие популярными за время седьмого сезона. С номером вышел и победитель седьмого сезона «Х-фактора» Меловин. Кстати, 20-летний певец из Одессы признался, что второй раз будет пробовать свои силы на национальном отборе на «Евровидение 2018». Как и суперфиналисты седьмого сезона, подопечные Андрея Данилко, группа «Маунтен Бриз». Их номер на гала-концерте стал одним из самых ярких.
-- Я очень хочу, чтобы нашу страну на «Евровидении 2018» представляли молодые артисты, -- признался Андрей Данилко.
-- После того, как закончится «Х-фактор», ты должен писать песни и работать, -- сказал Дмитрий Шуров, обращаясь к победителю Михаилу Панчишину. — Тебе нельзя отдыхать. А советом я тебе всегда помогу. Признаюсь, что этот проект был так сложен, что у меня появилась первая седина.
Михаил Панчишин не сдерживал слез, услышав свое имя, как победителя. В зале его поддерживали родители.
-- У меня отняло дар речи, -- признался Михаил. — Можно я просто вам спою.
Финальной песней Панчишина на «Х-фактора» стал хит «Океана Эльзы» «Все буде добре!».
Канал СТБ принял решение, что на первую песню группы «Юркеш» они снимут клип.
-- В любом случае мы выиграли, -- сказал солист группы «Юркеш» Юрко Юрченко.
В финале гала-концерта было объявлено о старте девятого сезона «Х-фактора».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”