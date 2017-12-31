Словения и Хорватия оказались на грани конфликта

В субботу, 29 декабря, резко накалились отношения между Словения и Хорватией. Причиной стало решение Международного арбитражного суда в Гааге, вынесенного еще в июне.

Оно касается Пиранского залива в Адриатическом море. Ранее эти воды относились к Хорватии, однако Словения добилась пересмотра морских границ. В результате, основываясь на решении суда в Гааге, Словения взяла под свой контроль 80 процентов вод Пиранского залива и получила выход к открытому морю.

Хорватия, однако, отказывается выполнить решение Международного арбитражного суда.

В субботу, 29 декабря, власти обеих бывших югославских республик стягивают в регион полицейские силы. В частности, хорватские полицейские сопровождают лодки рыбаков, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление словенским полицейским.

В свою очередь, полиция Словении пока наблюдает за ситуацией, не вмешивается и ожидает приказов из Любляны.

Напомним, оба государства являются членами Евросоюза. В связи с этим Словения призвала Европейскую комиссию убедить Хорватию в том, что решение суда в Гааге следует выполнить.