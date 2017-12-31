Стрелявшего возле Красной площади в Москве задержали

В воскресенье, 31 декабря, московская полиция задержала подозреваемого в стрельбе, которая произошла накануне в 300 метрах от Красной площади.

Пресс-служба столичного главка МВД сообщает:"В воскресенье 05.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской".

«В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — говорится далее в сообщении.

Российские СМИ утверждают, что причиной стрельбы в ресторане на Никольской улице стала ревность. Алексей Семелин (так зовут 26-летнего подозреваемого) узнал, что его бывшая девушка находится в этом заведении со своим новым молодым человеком. Войдя в ресторан, Семелин несколько раз выстрелил с близкого расстояния в парочку.

Пострадавшие с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Им потребуются операции.