﻿

USD 28.07
RSS
Красная площадь

Стрелявшего возле Красной площади в Москве задержали

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

31.12.2017 8:20 594

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В воскресенье, 31 декабря, московская полиция задержала подозреваемого в стрельбе, которая произошла накануне в 300 метрах от Красной площади.

Пресс-служба столичного главка МВД сообщает:"В воскресенье 05.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской".

«В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — говорится далее в сообщении.

Российские СМИ утверждают, что причиной стрельбы в ресторане на Никольской улице стала ревность. Алексей Семелин (так зовут 26-летнего подозреваемого) узнал, что его бывшая девушка находится в этом заведении со своим новым молодым человеком. Войдя в ресторан, Семелин несколько раз выстрелил с близкого расстояния в парочку.

Пострадавшие с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Им потребуются операции.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии