НАБУ задержало на взятке директора Института агроэкологии
30 декабря детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в одном из правоохранительных ведомств Украины.
Детективы НАБУ задержали Ореста Фурдычко в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве. Они также провели обыски в его рабочем кабинете и дома.
По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки.
Напомним, ранее НАБУ провело массовое задержание по делу «Госинвестпроекта».
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