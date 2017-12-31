НАБУ задержало на взятке директора Института агроэкологии

30 декабря детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в одном из правоохранительных ведомств Украины.

Детективы НАБУ задержали Ореста Фурдычко в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве. Они также провели обыски в его рабочем кабинете и дома.

По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Напомним, ранее НАБУ провело массовое задержание по делу «Госинвестпроекта».