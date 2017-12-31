ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.31 декабря 2017

Знаю, что накануне встречи Нового года времени ни у кого особенно-то нет. Поэтому постараюсь сделать эту историю короткой и интересной. В надежде на то, что хоть кто-нибудь в таком случае сумеет ее дочитать до конца. Вот этого замечательного «лимитированного» Деда Мороза я привез из славного города Амстердама. Был такой случай лет семь или восемь назад, когда киевское «Динамо» на протяжении едва ли не одного месяца по волею случая дважды отправлялось на игры еврокубков в эту по-разному для многих привлекательную столицу Нидерландов. И оба раза за это короткое время мне посчастливилось с коллегами побывать там. Более того, из каждой амстердамской поездки я умудрился привезти по несколько совершенно удивительных испанских фарфоровых работ.

Не стану в этот раз утомлять вас описанием разных достопримечательностей нидерландской столицы, сделаю это как-нибудь попозже. Тем более, все эти рассказы о кварталах «красных фонарей» и о кафе, в которых на каждом шагу продают «веселенькую» травку, вам наверняка уже давно известны. Амстердам вообще такой, знаете ли, город контрастов. Там ведь на улице просто так в любое время дня и ночи можно встретить хоть самого генерального прокурора Украины, хоть одного из самых богатых украинских олигархов, хоть их вместе. Случайно столкнувшихся, как говорится, нос к носу в нешумном амстердамском переулочке.

Я в таком же переулочке возле главного железнодорожного вокзала умудрился найти маленький фарфоровый магазин, в котором был десяток потрясающих испанских композиций. Короткий, но весьма убедительный разговор с юным продавцом, оказавшимся сыном приболевшей хозяйки, позволил сторговаться и приобрести редкие изделия за полцены! В том числе и эту работу моего любимого скульптора Франциско Полопе.

Люблю анекдоты «с бородой». Во-первых, потому что хороший такой анекдот уже проверен временем и крепок, как классный виски с приличной выдержкой. Во-вторых, потому что анекдот «с бородой" — это как раз то, что по причине бородатой схожести будет весьма кстати в связи с представлением белобородого Деда Мороза. Итак, приходит мужик с новогодними закусками в реанимацию к куму, пребывающему там в состоянии комы. Разложил на столике закусочки, налил себе рюмашку, собирается пить. Вдруг крепкая рука еще секунду назад помиравшего кума решительно останавливает процесс тоста в честь приближения Нового года."Стійте, куме. А мені?!» «Так ви ж, куме, у комі…» «Е, ні, куме, кома — то ще не крапка!» Выпили по одной. Вернувшийся к жизни больной решается произнести тост в ответ. «Давайте, куме, вип'ємо за здоров'я». «За яке здоров'я? Бачите, от порося тут смажене лежить? А вчора ще було здоровим… Давайте краще вип'ємо за удачу!» «Яка там удача?-каже недавній хворий.- Така „удача“ з нашим сусідом була, коли до нього Дарка з верхнього поверху завітала: здоров'я ще є, а удачі вже тю-тю…»

И только тогда кумовья пришли к едино правильному выводу: здоровье без удачи — только половина успеха. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Здоровья и удачи каждому из вас, всем вашим родным и близким. Мира и процветания нашей родной стране. Слава Украине!

Александр ШВЕЦ

ЧЕРЕЗ ТРУБУ С ПОДАРКАМИ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2007

Скульптор: Francisco Polope

Размер: 33×20 cm

Лимитированная серия 1500 изделий