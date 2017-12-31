В Ивано-Франковске погибла семья известной поэтессы и целительницы
В Ивано-Франковске целая семья погибла от отравления газом.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Умерло сразу шесть человек — двое родителей и четверо несовершеннолетних детей.
«В результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших», — сообщил мэр.
Как рассказали в полиции, погибли 27-летний мужчина, 40-летняя женщина, и их дети 2003, 2007, 2013 и 2017 годов рождения.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил в Facebook соболезнования после трагедии.
«Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших», — написал он.
Позже издание сообщило, что погибла семья известной поэтессы и целительницы Ивано-Франковска Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко.
Напомним, при обрушении девятиэтажки в Ижевске погибли шесть человек, в том числе двое детей.
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