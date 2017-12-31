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Захвативший заложников в отделении «Укрпошти» в Харькове делал «предсказания» (видео)

Захвативший заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове делал "предсказания" (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 9:30 491

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Владимир Безух, захвативший заложников в отделении «Укрпошти» в Харькове, представлял себя как ясновидящего и экстрасенса в 2014 году.

На видеозаписи, обнародованной в апреле 2014 года, он предсказывал гражданскую войну в Украине.

Безух говорил, что Владимир Путин не остановится — и война в Украине будет длиться больше 3-х лет.

Также он пророчил взрыв трубопровода в Балтийском море и сибирскую язву в России.

По словам Безуха, «армагеддон» мог состояться в 2017 году.

Напомним, накануне новогодних праздников Украину всколыхнуло известие о захвате неизвестным заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове. К сожалению, в последнее время подобные случаи стали нередкостью в нашей стране.

В начале августа 2017 года во Львове 31-летний пациент областной психиатрической больницы, вооруженный осколком стекла, захватил 76 человек и забаррикадировался в клинике. Правоохранители штурмом взяли помещение. В результате 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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