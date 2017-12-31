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С 1 января в Украине вступят в силу новые правила дорожного движения

С 1 января в Украине вступят в силу новые Правила дорожного движения

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 11:06 308

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В Украине с 1 января 2018 года в пределах населенного пункта можно вести авто со скоростью до 50 км/час.

Такое решение принял Кабмин 10 ноября.

С 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктов — до 50 км/час. Еще сегодня можно водить со скоростью до 60 км/час.

«На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах — 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза», — говорится в пояснении к постановлению.

Напомним, ранее в Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков — Довжанский, 30 декабря, погибли три человека, еще двое находятся в больнице.

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