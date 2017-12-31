Киевлянам рассказали об изменениях режима работы транспорта в праздничные дни

В новогоднюю ночь столичное метро закроется на три часа позже

Киевская городская госадминистрация информирует об об изменении режима работыстоличного транспорта во время новогодних и рождественских праздников. Так, в новогоднюю ночь и метрополитен, и наземный городской транспорт будут работать на три часа дольше.

В частности, 31 декабря 2017 года с 20:00 до 3:00 1 января 2018, 1 января 2018 с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 с 12:00 до 15:00 вносятся изменения в следующие маршруты наземного транспорта:

троллейбус № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбус № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбус № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы № 24 № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 будет работать круглосуточно.

Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 работа общественного транспорта организуют по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 -- по расписанию рабочего дня с изменениями.

Перечень маршрутов, которые будут перевозить киевлян и гостей города в новогоднюю ночь, можно посмотреть здесь

