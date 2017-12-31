В Киеве водитель на «Мерседесе» протаранил пять автомобилей

В ночь на 31 декабря в столице на Днепровской Набережной недалеко от заезда на мост Патона произошло масштабное происшествие, в котором было значительно повреждено шесть дорогих автомобилей.

Предварительно, все случилось по вине водителя Мерседеса с иностранной регистрацией. Он не подчинился требованию патрульных об остановке и пытался скрыться. С управлением не справился и значительно повредил 4 припаркованных автомобиля. Поначалу врезался в «КИА», затем в «ФОРД», «СУБАРУ», «ТОЙОТА КЭМРИ». Очевидцы также говорят о незначительных повреждениях еще одного легкового автомобиля, а также о патрульном «Приусе».

К счастью никто не пострадал, поскольку в припаркованных машинах людей не было. Водитель «Мерседеса» задержан, правоохранители выясняют обстоятельства этого масштабного наезда. В каком состоянии управлял «Мерседесом» нарушитель пока неизвестно.

Напомним, в Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков — Довжанский, 30 декабря, погибли три человека, еще двое находятся в больнице.