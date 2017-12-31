В Николаеве суд арестовал директора аэропорта на 60 суток с возможностью залога 2,5 миллиона гривен (фото, видео)

Меру пресечения директору КП «Николаевский международный аэропорт» Михаилу Галайко избирал Заводской районный суд Николаева.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», руководитель аэропорта был задержан в ночь на 29 декабря в кабинете председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко при попытке передать главе ОГА 700 тысяч гривень якобы за продление с ним трудового соглашения. Но это был лишь первый транш из 2,5 миллионов, которые планировалось передать. Как стало известно, в приемную к Савченко Галайко приехал вместе со своим первым заместителем, при котором было еще 300 тысяч.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, сам Галайко получил эти 2,5 миллиона «в качестве „отката“ от руководителя ООО „Автомагистраль“ за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн».



В отношении Михаила Галайко начато уголовное производство предварительно по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение), санкция которой предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура требовала для Галайко в качестве меры пресечения 2 месяца ареста с возможным залогом 10 миллионов гривень. Адвокат подозреваемого ходатайствовал о домашнем аресте. В итоге суд принял решение арестовать М. Галайко на 2 месяца с возможностью внесения залога 2,5 миллиона грн.

Интересно, что своего директора пришли поддержать работники аэропорта, утверждающие, что удивлены тем, что все предыдущие руководители аэропорта, которые планомерно уничтожали предприятие, находятся на свободе. А Галайко — аэропорт за год поднял и оказался под следствием.

Как уже сообщалось, КП «Николаевский международный аэропорт», простаивавший уже много лет, в 2017 году был отремонтирован и готовится к возобновлению работы уже в 2018 году.