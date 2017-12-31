В Одессе задержаны трое убийц фельдшера скорой помощи

В Одессе задержаны, «по горячим следам», трое злоумышленников, зарезавшие фельдшера скорой медпомощи.

Трагедия разыгралась вечером в субботу, 30 декабря, в Суворовском районе, возле супермаркета на улице Генерала Бочарова.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, правоохранители оперативно задержали троих подозреваемых, зарезавших 35-летнего мужчину. Он отмечает, что нападение произошло на улице, от полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины, начато расследование.

Как уточнили в Одесской городской станции скорой помощи, трагически погиб их сотрудник — фельдшер 3-й подстанции Андрей Овчинников.

«Погиб не в результате несчастного случая или скоропостижной болезни, а в результате бандитского нападения, когда получал в банкомате зарплату — и все прекрасно понимают, что сумма была не настолько „астрономической“. Одно из четырех нанесенных ножевых ранений, оказалось смертельным», — отмечают медики.

Подчеркивают, городская станция скорой медпомощи потеряла квалифицированного сотрудника, хорошего человека, отзывчивого товарища и настоящего профессионала.

— Убили Человека, медика, друга, — говорит коллега погибшего Руслана Воронина. — Того, кто спасал жизни, учился, учил других, всегда был готов помочь. Спокойного и уравновешенного человека, на которого всегда можно было рассчитывать во всем, который делился, всем, чем знает, готовый всем помочь. За что? За зарплату у банкомата? Я надеюсь, что убийцы сгорят, не дожидаясь ада. Вы — те, кого он спасал. Очень больно. Только вчера обсуждали, планировали… Он участвовал в соревнованиях в Харькове и в Киеве, много было планов… Убили…

Как стало известно «ФАКТАМ», погибший Андрей Овчинников с командой в 2013 году получил звание «Лучшей бригады скорой помощи в Украине». По словам коллег убитого, нынешняя зарплата фельдшера со стажем составляет 2700 гривен.

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