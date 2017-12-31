Победитель «Х-Фактора» Михаил Панчишин: «Мечты сбываются! Теперь я это точно знаю!»
Вчера состоялся суперфинал восьмого сезона проекта канала СТБ «Х-фактор». Его победителем стал 19-летний львовянин Михаил Панчишин. Миша — подопечный тренера — музыканта Дмитрия Шурова, признавшегося, что этот сезон принес ему первые седые волосы.
— Я до сих пор не верю, что все это происходит со мной! — сказал Михаил Панчишин в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» утром, после победы. — Сейчас я собираюсь на поезд во Львов, где меня ждут друзья. Мы вместе отпразднуем Новый год. У меня было много предложений как его отметить, но я решил отправиться в маленькую хатку недалеко от села Русины. Там всего одна комната и небольшая кухня, но именно в этой хате я чувствую себя абсолютно счастливым. Тем более, что рядом будут находиться близкие мне люди. Желаю всем счастливого Нового года и Рождества! Помните, мечты сбываются! Теперь я это точно знаю…
Интервью с победителем «Х-фактора» Михаилом Панчишиным читайте в номере газеты «ФАКТЫ» за 4 января 2018 года.
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