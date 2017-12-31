В Австралии гидросамолет упал в реку

В воскресенье, 31 декабря, в Австралии разбился гидросамолет с пассажирами. Погибли шесть человек, в том числе 11-летний мальчик. Четверо погибших были британскими подданными.

Трагедия произошла в 50 километрах от Сиднея. Гидросамолет по неустановленным пока причинам упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс. Его удалось обнаружить по масляному пятну на поверхности воды. Сам гидросамолет водолазы нашли лежащим перевернутым на подводной скале на глубине 15 метров.

По данным австралийских СМИ, гидросамолет принадлежал авиакомпании Sydney Seaplanes.

На месте происшествия продолжается поисковая операция.

Очевидец авиакатастрофы Майлз Батист рассказал австралийскому телеканалу 9News, что гидросамолет находился приблизительно в 500 метрах от него перед тем, как рухнуть в воду.

«Он сделал крутой поворот направо, перевернулся, крылья опустились в воду, а затем и весь гидросамолет ушел под воду», — сказал Батист.

Напомним, 19 декабря в России разбился самолет Ан-2. Погибли четыре человека.