Умер актер, игравший в популярных сериалах "Бедная Настя" и "Между нами девочками"

В субботу, 30 декабря, в Москве после продолжительной болезни скончался популярный российский актер Александр Шаврин. Ему было 57 лет. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что у актера было онкологическое заболевание.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. В 1982 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина в Москве. Служил в Московском академическом театре имени Маяковского.

В кино дебютировал в 1983 году в телефильме «В городе хорошая погода». Всего сыграл на экране в 26 фильмах и сериалах. Наибольшей известностью с участием заслуженного артиста России пользовались фильмы «Водитель для Веры» и «Чемпионы», а также сериалы «Бедная Настя», «Адмиралъ» (расширенная телеверсия), «Виола Тараканова», «Зверобой», «Между нами девочками».

Александр Шаврин был женат на актрисе Анне Ардовой. Они прожили вместе 20 лет, воспитали дочь Соню (ребенок Ардовой от первого брака) и сына Антона. В начале 2017 года супруги развелись.

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