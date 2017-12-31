Мужчину, захватившего здание почты в Харькове, отправили в изолятор
Мужчину, который в субботу, 30 декабря, захватил отделение Укрпочты в Харькове, направили в местный изолятор временного содержания.
Об этом сообщило Громадське со ссылкой на дежурного в Следственном управлении ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Задержанного Владимира Безуха допрашивали около двух часов. Перед этим у мужчины взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз.
Прокурор должен обратиться в суд в течение 72 часов для избрания Безуху меры пресечения.
Напомним, ранее Владимир Безух представлял себя как ясновидящего и экстрасенса в 2014 году.
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