NASA показало самые популярные фотографии уходящего года (видео)
NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий.
В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети.
Все фотографии объединены в видео и опубликованы на канале NASA в YouTube.
Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд.
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