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NASA показало самые популярные фотографии уходящего года (видео)

NASA показало самые популярные фотографии уходящего года (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 15:06 195

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NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий.

В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети.

Все фотографии объединены в видео и опубликованы на канале NASA в YouTube.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд.

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