NASA показало самые популярные фотографии уходящего года (видео)

NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий.

В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети.

Все фотографии объединены в видео и опубликованы на канале NASA в YouTube.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд.