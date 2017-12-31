На Днепропетровщине произошел взрыв цистерны (фото)
На Днепропетровщине взорвалась автоцистерна с газом, что привело к возгоранию зданий, расположенных рядом.
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
В городе Новомосковск на открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, а в результате хлопка произошел разлет трех баллонов и возник пожар, который распространился на два рядом расположенных здания.
Напомним, ранее в Кабуле смертники взорвали шиитский культурный центр.
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