Донецкие патриоты обещают устроить оккупантам сюрприз
Сегодня днем на Набережной оккупированного Донецка появился новогодний подарок от патриотов Украины — еловая ветка, украшенная веночком сине-желтого цвета.
Вот что написал житель города в соцсетях: «Я коренной дончанин, в Донецке живу с рождения… в 2014-м наш Донецк очень тяжело заболел, страшный вирус Пути&Захара поразил мой любимый город…
Очень скучаю по моему украинскому Донецку. И в продолжение утренней прогулки в этот праздничный день мы подготовили небольшой подарочек) для наших однодумцев: вы сможете лицезреть новогоднюю елку с Украинской символикой в самом центре Донецка, гирлянды которой будут излучать цвета украинского флага.
Надеюсь, мы сможем поднять вам настроение и напомнить о тех прекрасных и мирных воспоминаниях украинского Донецка.
Действо начнется в 00:00 по киевскому времени. Будьте готовы, вряд ли оно сможет продлиться долго, Путинские церберы не спят в пьяном угаре. Для усиления атмосферы праздника и привлечения внимания мы постараемся обеспечить звучание Гимна Украины. С наступающим Новым годом! Слава Украине!"
Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне обмена пленными боевики «Л-ДНР» начали массово брать новых заложников.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”