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Донецк

Донецкие патриоты обещают устроить оккупантам сюрприз

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

31.12.2017 15:42 510

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Сегодня днем на Набережной оккупированного Донецка появился новогодний подарок от патриотов Украины — еловая ветка, украшенная веночком сине-желтого цвета.

Вот что написал житель города в соцсетях: «Я коренной дончанин, в Донецке живу с рождения… в 2014-м наш Донецк очень тяжело заболел, страшный вирус Пути&Захара поразил мой любимый город…

Очень скучаю по моему украинскому Донецку. И в продолжение утренней прогулки в этот праздничный день мы подготовили небольшой подарочек) для наших однодумцев: вы сможете лицезреть новогоднюю елку с Украинской символикой в самом центре Донецка, гирлянды которой будут излучать цвета украинского флага.

Надеюсь, мы сможем поднять вам настроение и напомнить о тех прекрасных и мирных воспоминаниях украинского Донецка.

Действо начнется в 00:00 по киевскому времени. Будьте готовы, вряд ли оно сможет продлиться долго, Путинские церберы не спят в пьяном угаре. Для усиления атмосферы праздника и привлечения внимания мы постараемся обеспечить звучание Гимна Украины. С наступающим Новым годом! Слава Украине!"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне обмена пленными боевики «Л-ДНР» начали массово брать новых заложников.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

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