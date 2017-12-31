Донецкие патриоты обещают устроить оккупантам сюрприз

Сегодня днем на Набережной оккупированного Донецка появился новогодний подарок от патриотов Украины — еловая ветка, украшенная веночком сине-желтого цвета.

Вот что написал житель города в соцсетях: «Я коренной дончанин, в Донецке живу с рождения… в 2014-м наш Донецк очень тяжело заболел, страшный вирус Пути&Захара поразил мой любимый город…

Очень скучаю по моему украинскому Донецку. И в продолжение утренней прогулки в этот праздничный день мы подготовили небольшой подарочек) для наших однодумцев: вы сможете лицезреть новогоднюю елку с Украинской символикой в самом центре Донецка, гирлянды которой будут излучать цвета украинского флага.

Надеюсь, мы сможем поднять вам настроение и напомнить о тех прекрасных и мирных воспоминаниях украинского Донецка.

Действо начнется в 00:00 по киевскому времени. Будьте готовы, вряд ли оно сможет продлиться долго, Путинские церберы не спят в пьяном угаре. Для усиления атмосферы праздника и привлечения внимания мы постараемся обеспечить звучание Гимна Украины. С наступающим Новым годом! Слава Украине!"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне обмена пленными боевики «Л-ДНР» начали массово брать новых заложников.