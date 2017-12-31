Суд арестовал захватчика отделения "Укрпочты" в Харькове на два месяца

31 декабря суд Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который накануне захватил отделение Укрпошты. По решению суда, это — 60 дней содержания под стражей, без возможности внести залог, сообщает МедиаПорт.

Также Владимир Безух заявил в райсуде, что не хотел брать людей в заложники.

«Следствие говорит, что полицией часть заложников были освобождены. Было не так, я не хотел их брать в заложники вообще. Отпустил детей, жен, бабушек, я не знаю, чего он (заложник) на меня напрыгнул», — говорит Безух.

Прокурор Чуб рассказал, как заложники схватили захватчика. Среди заложников был один мужчина, лет 30-ти, он сам решил скрутить захватчика, воспользовавшись, по предположению прокурора, его усталостью. Две женщины-сотрудницы сообразили быстро и начали бить Безуха — стулом и вазой.

Перед судом журналисты спросили Безуха о мотивах его поступка, однако, не ответил. Говорил только: Вы не поймёте.

Напомним, ранее Владимир Безух представлял себя как ясновидящего и экстрасенса в 2014 году.