Миллиардер Эван Шпигель арендовал часть Лос-Анджелеса для новогоднего корпоратива (фото)

Миллиардер Эван Шпигель устроил роскошный новогодний подарок для сотрудников своей компании Snap Inc, владеющей мессенджером Snapchat. Он уплатил четыре миллиона долларов за аренду одного из районов Лос-Анджелеса, чтобы устроить там новогоднюю корпоративную вечеринку.

Как сообщает издание TMZ, в распоряжении 27-летнего Шпигеля и его коллег оказались площадь Майкрософт и прилегающие к ней здания — в том числе театр «Майкрософт», и другие развлекательные заведения. Перед гостями будет выступать известный рэпер Дрейк. Две улицы, ведущих к площади, будут перекрыты для посторонних в целях безопасности участников праздника.

На прошлой неделе ледовый каток, который традиционно устраивается на площади Майкрософт, был перенесен на другое место, чтобы освободить место для корпоратива, на который приглашены около пяти тысяч человек. Сотрудники компании прибудут со всех концов мира. Перелет им оплатит Шпигель.

В настоящее время Эван Шпигель занимает 248-е место в списке самых богатых люде мира по версии журнала Forbes с состоянием 3,1 миллиарда долларов.