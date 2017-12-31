ВКонтакте разослала жителям России поздравления с Новым годом на украинском языке
Соцсеть «ВКонтакте» разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.
Как пишет Lenta.ru, внимание на такое обращение обратили юзеры из России.
«З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком», — говорится в сообщении.
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