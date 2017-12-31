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ВКонтакте разослала жителям России поздравления с Новым годом на украинском языке

ВКонтакте разослала жителям России поздравления с Новым годом на украинском языке

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 18:37 291

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Соцсеть «ВКонтакте» разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.

Как пишет Lenta.ru, внимание на такое обращение обратили юзеры из России.

«З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком», — говорится в сообщении.

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