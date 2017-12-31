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В Чехии новогоднюю елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса

В столице Чехии новогоднюю елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 19:42 196

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В Чехии новогоднюю елку нарядили в цвета украинского флага, украсив самодельными игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса. Об этом в своем Twitter написал украинский посол в стране Евгений Перебийнис.

Новогоднее дерево разместили в главном соборе страны.

«Прага. Главный собор в Чехии — собор Святого Вита. Рождественская елка в цвета украинского флага. Вместо украшений — названия городов в Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!» — написал он.


Напомним, несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики на Донбассе не смогли обеспечить режим тишины.

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