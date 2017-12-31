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Полиция Денвера

Очередная бойня в США: в Денвере неизвестный убил помощника шерифа и ранил еще четверых

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

31.12.2017 19:34 128

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В воскресенье, 31 декабря, в южной части Денвера (штат Колорадо) помощники окружного шерифа попали под обстрел, прибыв по вызову к многоквартирному дому. Им сообщили о случае домашнего насилия.

На подмогу помощникам шерифа пришлось отправлять антитеррористическое подразделение SWAT. С ним вместе прибыли саперы.

В результате инцидента один помощник шерифа был убит. Еще четверо получили огнестрельные ранения. Также ранены двое гражданских. Они проживают в доме, где произошла перестрелка. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Преступник был застрелен полицейскими. «Этот человек больше не представляет опасности», — заявил представитель SWAT.

Мотив его действий выясняется. Никакой другой информации из Денвера пока не поступало.

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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

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