Очередная бойня в США: в Денвере неизвестный убил помощника шерифа и ранил еще четверых

В воскресенье, 31 декабря, в южной части Денвера (штат Колорадо) помощники окружного шерифа попали под обстрел, прибыв по вызову к многоквартирному дому. Им сообщили о случае домашнего насилия.

На подмогу помощникам шерифа пришлось отправлять антитеррористическое подразделение SWAT. С ним вместе прибыли саперы.

В результате инцидента один помощник шерифа был убит. Еще четверо получили огнестрельные ранения. Также ранены двое гражданских. Они проживают в доме, где произошла перестрелка. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Преступник был застрелен полицейскими. «Этот человек больше не представляет опасности», — заявил представитель SWAT.

Мотив его действий выясняется. Никакой другой информации из Денвера пока не поступало.